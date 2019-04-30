В Эстонии начались военные учения НАТО

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108633 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112648 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115324 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116108 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145243 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115711 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140485 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145007 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130388 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130403 просмотра

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В Эстонии начались военные учения НАТО

В Эстонии начались военные учения НАТО

Киев  •  УНН

 • 7080 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Военные учения под названием "Весенняя буря" продлятся три недели, участие в них примут 10 000 солдат из четырнадцати стран НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

"Весенняя буря" - это, прежде всего, военные учения эстонских оборонных сил и военных единиц из тринадцати стран НАТО и Грузии, страны, которая тесно сотрудничает с Североатлантическим альянсом. До 17 мая военные будут проверять сотрудничество различных подразделений, а также сотрудничество на уровне подготовки к спецзаданий", - отметили организаторы.

Ключевой элемент маневров - это обучение эстонской Первой воздушно-десантной бригады. Эта бригада входит в состав Балтийского батальона, является элементом Сил быстрого реагирования НАТО. В военных учениях будут использоваться боевые самолеты, в частности, истребители Eurofighter, польские Su-2 и американские Apache и Wildcat. Военные учения продлятся три недели, участие в них примут 10 000 солдат.

Напомним, что США и Турция провели совместные военно-морские учения в Черном море.

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