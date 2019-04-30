В Эстонии начались военные учения НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Военные учения под названием "Весенняя буря" продлятся три недели, участие в них примут 10 000 солдат из четырнадцати стран НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
"Весенняя буря" - это, прежде всего, военные учения эстонских оборонных сил и военных единиц из тринадцати стран НАТО и Грузии, страны, которая тесно сотрудничает с Североатлантическим альянсом. До 17 мая военные будут проверять сотрудничество различных подразделений, а также сотрудничество на уровне подготовки к спецзаданий", - отметили организаторы.
Ключевой элемент маневров - это обучение эстонской Первой воздушно-десантной бригады. Эта бригада входит в состав Балтийского батальона, является элементом Сил быстрого реагирования НАТО. В военных учениях будут использоваться боевые самолеты, в частности, истребители Eurofighter, польские Su-2 и американские Apache и Wildcat. Военные учения продлятся три недели, участие в них примут 10 000 солдат.
Напомним, что США и Турция провели совместные военно-морские учения в Черном море.