В Естонії почалися військові навчання НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Військові навчання під назвою "Весняна буря" триватимуть три тижні, участь у них візьмуть 10 тисяч солдатів з чотирнадцяти країн НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.
"Весняна буря" - це, передусім, військові навчання естонських оборонних сил та військових одиниць з тринадцяти країн НАТО та Грузії, держави, яка тісно співпрацює з Північноатлантичним альянсом. До 17 травня військові перевірятимуть співпрацю різних підрозділів, а також співпрацю на рівні підготовки до спецзавдань", - зазначили організатори.
Ключовий елемент маневрів – це навчання естонської Першої повітряно-десантної бригади. Ця бригада входить у склад балтійського батальйону, що є елементом Сил швидкого реагування НАТО. У військових навчаннях використовуватимуться бойові літаки, зокрема, винищувачі Eurofighter, польські Su-2 та американські Apache і Wildcat. Військові навчання триватимуть три тижні, участь у них візьмуть 10 тисяч солдатів.
Нагадаємо, що США і Туреччина провели спільні військово-морські навчання в Чорному морі.