В Эстонии суд Харью арестовал журналиста, которая писала статьи для российских СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  108436 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

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Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  114770 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  119188 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  142539 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  125317 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  138791 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  125936 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143579 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134916 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

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24 марта 2024, 16:50  •  179953 просмотра

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20 марта 2024, 10:44  •  493754 просмотра

В Эстонии суд Харью арестовал журналиста, которая писала статьи для российских СМИ

Эстонская журналистка Светлана Бурцева, которая писала для российских государственных СМИ, находящихся под санкциями ЕС, была арестована в Эстонии по подозрению в нарушении международных санкций и отношений против Эстонской Республики.

политика •   •  1710 просмотра
В Эстонии суд Харью арестовал журналиста, которая писала статьи для российских СМИ

ISW: москва усилит риторику о "террористических угрозах"

Российские власти усилят риторику о якобы западных и украинских "террористических угрозах", чтобы получить большую внутреннюю поддержку войны в Украине после нападения на "Крокус Сити Холл".

Война •   •  2766 просмотра
ISW: москва усилит риторику о "террористических угрозах"

WSJ: предложение об обмене Навального на Красикова в Белый дом передала Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон предложила Белому дому обменять российского оппозиционера Алексея Навального на Вадима Красикова, россиянина, который отбывает пожизненное заключение в Германии.

политика •   •  2275 просмотра
WSJ: предложение об обмене Навального на Красикова в Белый дом передала Хиллари Клинтон

В Финляндии рассмотрят изъятие Helsinki Hall у российских бизнесменов

Власти Финляндии рассматривают возможность экспроприации арены "Хельсинки Холл" у российских бизнесменов Ротенберга и Тимченко.

Экономика •   •  3520 просмотра
В Финляндии рассмотрят изъятие Helsinki Hall у российских бизнесменов

США ввели санкции против компании из Владивостока за связь с КНДР

США ввели санкции против владивостокской компании ООО "Алис" и пяти других юридических и физических лиц за их связи с Северной Кореей.

Экономика •   •  8533 просмотра
США ввели санкции против компании из Владивостока за связь с КНДР

США выдали России обвиняемого в похищении и избиении дочери

Алексей Смирнов, обвиняемый в похищении и жестоком обращении с малолетней дочерью в течение шести месяцев в 2019 году, был экстрадирован из США в Россию 28 марта.

Общество •   •  8478 просмотра
США выдали России обвиняемого в похищении и избиении дочери

По меньшей мере четверо погибших в результате ножевого нападения в штате Иллинойс

По меньшей мере четыре человека погибли и еще пятеро получили ранения, в том числе один в тяжелом состоянии, в результате ножевого нападения во время вторжения в дом в Рокфорде, штат Иллинойс; подозреваемый находится под стражей.

Общество •   •  8159 просмотра
По меньшей мере четверо погибших в результате ножевого нападения в штате Иллинойс

Россияне обстреляли гражданские дома в Запорожье

Российские войска атаковали гражданские дома в Запорожье с помощью беспилотников, что привело к жертвам, сообщил глава Запорожской областной военной администрации.

Общество •   •  11720 просмотра
Россияне обстреляли гражданские дома в Запорожье

В Запорожье были слышны взрывы

В Запорожье, Украина, прогремели взрывы, что повлекло воздушную тревогу в городе и области, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации.

Война •   •  11651 просмотра
В Запорожье были слышны взрывы

В США после обрушения моста нашли тела двух мертвых людей после обрушения моста

Два трупа, найденные после того, как в Балтиморе, США, обвалился мост, в который врезалось огромное контейнерное судно.

Общество •   •  10494 просмотра
В США после обрушения моста нашли тела двух мертвых людей после обрушения моста