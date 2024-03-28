В Эстонии суд Харью арестовал журналиста, которая писала статьи для российских СМИ

В Эстонии задержали российскую пропагандистку Светлану Бурцеву, которая работала на подконтрольную Кремлю медиагруппу, попавшую под санкции ЕС. Об этом говорится в сообщении Eesti Ekspress, передает УНН.

Детали

У Бурцевой эстонское гражданство, она является совладелицей издания Baltnews. Издание связывают с пропагандистской медиагруппой "Россия сегодня", которой руководит известный украинофоб Дмитрий Киселев.

Бурцева попала за решетку с начала марта. Правоохранители подозревают ее в нарушении международных санкций. В начале апреля суд должен принять решение о продлении содержания ее под стражей или освобождении.

Кроме того, правоохранители выдвинули против Бурцевой новое обвинение, по статье "отношения против Эстонской Республики" пенитенциарного кодекса страны.

Бурцева ранее работала на другой российский проект Sputnik Eesti, который был закрыт 2019 году из-за санкций. В 2023 году она вступила в партию Koos, один из лидеров которой Айво Петерсон находится под судом по обвинению в госизмене.

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