В Энгельсе россияне сбили собственный Су-27 - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Самолет, сбивший силы ПВО рф у аэродрома "энгельс" сегодня, был российским Су-27, пишет УНН со ссылкой на Telegram Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
Цитата
"Был замечен неопознанный объект. Учитывая опыт предыдущих двух "прилетов", решили сбить. Оказалось, наш Су-27", - говорится в сообщении росСМИ, продублированном Стратком ВСУ.
Детали
Отмечается, что оккупанты пытаются установить причины сбивания "своего" самолета. Пилот, который управлял Су-27, погиб.
Напомним
На русском аэродроме "энгельс" сегодня, 29 декабря, снова были слышны взрывы. Пользователи соцсетей сообщали о якобы работе ПВО.