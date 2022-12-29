В Енгельсі росіяни збили власний Су-27 - ЗМІ

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"Був помічений нерозпізнаний об'єкт. Враховуючи досвід попередніх двох "прильотів", вирішили збити. Виявилося, наш Су-27", - йдеться в повідомленні росЗМІ, яке продублював СтратКом ЗСУ.

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Зазначається, що наразі окупанти намагаються встановити причини збиття "свого" літака. Пілот, який керував Су-27, загинув.

Нагадаємо

На російському аеродрому "енгельс" сьогодні, 29 грудня, знову було чутно вибухи. Користувачі соцмереж повідомляли про нібито роботу ППО.