В Енгельсі росіяни збили власний Су-27 - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Літак, який збили сили ППО рф біля аеродрому "енгельс" сьогодні, був російським Су-27, пише УНН з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
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"Був помічений нерозпізнаний об'єкт. Враховуючи досвід попередніх двох "прильотів", вирішили збити. Виявилося, наш Су-27", - йдеться в повідомленні росЗМІ, яке продублював СтратКом ЗСУ.
Деталі
Зазначається, що наразі окупанти намагаються встановити причини збиття "свого" літака. Пілот, який керував Су-27, загинув.
Нагадаємо
На російському аеродрому "енгельс" сьогодні, 29 грудня, знову було чутно вибухи. Користувачі соцмереж повідомляли про нібито роботу ППО.