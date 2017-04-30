В Энергодаре женщина выбросила с окна квартиры на девятом этаже свою 12-летнюю дочь
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сегодня в Энергодаре в 14:50 женщина выбросила из окна квартиры, находящейся на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Запорожской области.
По данным правоохранителей, несовершеннолетняя от полученных травм скончалась.
Сейчас Энергодарским отделением Главного управления Национальной полиции в Запорожской области женщину объявили в розыск.
Как сообщает пресс-служба полиции, разыскивается Шелевейстер Светлана Михайловна 1972 года рождения, жительница города Энергодар.
Приметы: на вид 45-50 лет, рост 160-165 см, волосы короткие, черного цвета, худощавого телосложения, вероятно одета в черные брюки, халат темного цвета. По словам родственников, женщина имеет психические расстройства здоровья, однако официально у психиатра на учете не состоит.
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"Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просим сообщать по телефонам: 102,