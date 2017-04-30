В Енергодарі жінка викинула із вікна квартири на дев'ятому поверсі свою 12-річну доньку
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сьогодні в Енергодарі о 14:50 жінка викинула з вікна квартири, яка знаходиться на 9-му поверсі, свою доньку 2005 року народження. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Запорізької області.
За даними правоохоронців, неповнолітня від отриманих травм померла.
Наразі Енергодарським відділенням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області жінку оголосили у розшук.
Як повідомляє прес-служба поліції, розшукується Шелевейстер Світлана Михайлівна 1972 року народження, мешканка міста Енергодар.
Прикмети: на вигляд 45-50 років, зріст 160-165 см, волосся коротке, чорного кольору, худорлявої тілобудови, імовірно одягнута в чорні штани, халат темного кольору. Зі слів родичів, жінка має психічні розлади здоров’я, проте офіційно у психіатра на обліку не перебуває.
“Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваної, просимо повідомляти за телефонами: 102,