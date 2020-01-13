В Эквадоре произошло извержение вулкана
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Извержение вулкана Ла-Кумбре произошло в Эквадоре в воскресенье. Об этом написал национальный парк Галапагос на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
"Вулкан Ла-Кумбре начал вулканическую активность сегодня около 18:15 (01:15 понедельника по киевскому времени)", - заявили в парке.
Ла-Кумбре находится на необитаемом острове Фернандина в западной части Галапагосских островов. Его высота составляет почти 1,5 тыс. м.
В предыдущий раз вулкан извергался в июне 2018 года.
Напомним, в Мексике проснулся вулкан Попокатепетль.