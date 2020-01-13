В Еквадорі сталося виверження вулкана
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Виверження вулкана Ла-Кумбре відбулося в Еквадорі в неділю. Про це написав національний парк Галапагос на своїй сторінці в Facebook, повідомляє УНН.
"Вулкан Ла-Кумбре почав вулканічну активність сьогодні близько 18:15 (01:15 понеділка за київським часом)", - заявили в парку.
Ла-Кумбре знаходиться на безлюдному острові Фернандіна в західній частині Галапагоських островів. Його висота становить майже 1,5 тисячі метрів.
У попередній раз вулкан вивергався в червні 2018 року.
Нагадаємо, у Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль.