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В Еквадорі сталося виверження вулкана

В Еквадорі сталося виверження вулкана

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Виверження вулкана Ла-Кумбре відбулося в Еквадорі в неділю. Про це написав національний парк Галапагос на своїй сторінці в Facebook, повідомляє УНН.

"Вулкан Ла-Кумбре почав вулканічну активність сьогодні близько 18:15 (01:15 понеділка за київським часом)", - заявили в парку.

Ла-Кумбре знаходиться на безлюдному острові Фернандіна в західній частині Галапагоських островів. Його висота становить майже 1,5 тисячі метрів.

У попередній раз вулкан вивергався в червні 2018 року.

Нагадаємо, у Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль.

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