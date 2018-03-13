В Эфиопии в результате ДТП погибли по меньшей мере 38 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В северной части Эфиопии в результате падения пассажирского автобуса в овраг по меньшей мере 38 человек, большинство из которых - студенты, погибли. Об этом изданию Reuters сообщили представители местной полиции, передает УНН.
Как сообщил полицейский командующий Мухаммед Ахмед, десять человек выжили после катастрофы, которая произошла в регионе Амхара.
"Большинство жертв были студентами", - сказал он местным СМИ.
Смертельные дорожно-транспортные происшествия в Эфиопии происходят часто из-за опасных путей дорог и плохого состояния транспортных средств, пишет издание.
Напомним, школьный автобус попал в ДТП в Азербайджане.