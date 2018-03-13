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В Ефіопії внаслідок ДТП загинули щонайменше 38 людей

В Ефіопії внаслідок ДТП загинули щонайменше 38 людей

Київ • УНН

 • 6727 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. У північній частині Ефіопії у результаті падіння пасажирського автобуса в яр щонайменше 38 людей, більшість з яких - студенти, загинули. Про це виданню Reuters повідомили представники місцевої поліції, передає УНН.

Як повідомив поліцейський командувач Мухаммед Ахмед, десять людей вижили після катастрофи, яка сталась в регіоні Амхара.

"Більшість жертв були студентами", - сказав він місцевим ЗМІ.

Смертельні дорожньо-транспортні пригоди в Ефіопії стаються часто через небезпечні шляхи доріг та поганий стан транспортних засобів, пише видання.

Нагадаємо, шкільний автобус потрапив у ДТП в Азербайджані.

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