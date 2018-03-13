В Ефіопії внаслідок ДТП загинули щонайменше 38 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У північній частині Ефіопії у результаті падіння пасажирського автобуса в яр щонайменше 38 людей, більшість з яких - студенти, загинули. Про це виданню Reuters повідомили представники місцевої поліції, передає УНН.
Як повідомив поліцейський командувач Мухаммед Ахмед, десять людей вижили після катастрофи, яка сталась в регіоні Амхара.
"Більшість жертв були студентами", - сказав він місцевим ЗМІ.
Смертельні дорожньо-транспортні пригоди в Ефіопії стаються часто через небезпечні шляхи доріг та поганий стан транспортних засобів, пише видання.
Нагадаємо, шкільний автобус потрапив у ДТП в Азербайджані.