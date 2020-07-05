В Эфиопии 166 человек погибли в беспорядках вызванных убийством поп-певца
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. По меньшей мере 166 человек погибли в Эфиопии во время столкновений, которые на текущей неделе состоялись в этой стране в связи с убийством музыканта и политического активиста Хачалу Хундессаа (Hachalu Hundessa). Об этом сообщил в субботу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на начальника полиции штата Оромия Гирма Гэлами, передает УНН.
“В результате беспорядков в регионе погибли 145 гражданских лиц и 11 сотрудников сил безопасности”, — заявил он. Еще десять человек, включая двух полицейских, погибли в столице страны Аддис-Абебе.
“Серьезные ранения получили 167 человек”, — отметил Гирма Гэлами, добавив, что проведена тысяча арестов. По его словам, среди 166 погибших только один человек был убит силами безопасности, все остальные стали жертвами межобщинных столкновения.
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Группы молодых людей начали собираться в городах штата Оромия и в Аддис-Абебе 30 июня, после того, как стало известно об убийстве накануне Хачалу Хундессаа. В ряде городов произошли беспорядки и столкновения, которые продолжались до вечера 2 июля.
Премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед 3 июля заявил, что разгул насилия в течение трех дней был попыткой спровоцировать в стране гражданскую войну. Как подчеркнул глава правительства, эта попытка “была прекращена”.