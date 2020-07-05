В Эфиопии 166 человек погибли в беспорядках вызванных убийством поп-певца

КИЕВ. 5 июля. УНН. По меньшей мере 166 человек погибли в Эфиопии во время столкновений, которые на текущей неделе состоялись в этой стране в связи с убийством музыканта и политического активиста Хачалу Хундессаа (Hachalu Hundessa). Об этом сообщил в субботу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на начальника полиции штата Оромия Гирма Гэлами, передает УНН.