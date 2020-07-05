В Ефіопії 166 людей загинули у заворушеннях після вбивства поп-співака
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Щонайменше 166 людей загинули в Ефіопії під час зіткнень, які на поточному тижні відбулися в цій країні в зв’язку з вбивством музиканта і політичного активіста Хачалу Хундессаа (Hachalu Hundessa). Про це повідомило в суботу Agence France-Presse (AFP) з посиланням на начальника поліції штату Оромія Гірма Гелама, передає УНН.
“В результаті заворушень в регіоні загинули 145 цивільних осіб і 11 співробітників сил безпеки”, — заявив він. Ще десять осіб, включаючи двох поліцейських, загинули в столиці країни Аддіс-Абебі.
“Серйозні поранення отримали 167 осіб”, — зазначив Гірма Гелама, додавши, що проведена тисяча арештів. За його словами, серед 166 загиблих тільки одна людина була убита силами безпеки, всі інші стали жертвами міжобщинних зіткнення.
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Групи молодих людей розпочали збиратися в містах штату Оромія і в Аддіс-Абебі 30 червня, після того, як стало відомо про вбивство напередодні Хачалу Хундессаа. У ряді місць відбулися заворушення і зіткнення, які тривали до вечора 2 липня.
Прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед 3 липня заявив, що розгул насильства протягом трьох днів був спробою спровокувати в країні громадянську війну. Як підкреслив глава уряду, ця спроба “була припинена”.