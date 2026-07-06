В двух районах Киева продолжаются поисково-спасательные и аварийно-спасательные работы - ГСЧС

В двух районах Киева продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы на местах разрушения жилых многоэтажек в результате российской атаки, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По информации спасателей, на данный момент известно о 15 погибших и 58 пострадавших, из них - 7 детей. Предварительно, под завалами еще могут быть люди.

В Дарницком районе с помощью двух гидроэлеваторов и плавающей мотопомпы спасатели откачали около 110 куб. воды из подвального помещения жилой 25-этажки.

На месте происшествий работают психологи и кинологи ГСЧС.

Напомним

Как сообщили в Воздушных силах, рф атаковала 68 ракетами, в том числе 6-ю типа "Циркон" и 23 баллистическими, и 351 дроном, обезврежено 37 ракет, без "Цирконов" и баллистики, и 326 беспилотников.