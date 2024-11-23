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В ДТЭК показали графики отключений на 24 ноября для Киева и трех областей

В ДТЭК показали графики отключений на 24 ноября для Киева и трех областей

Киев  •  УНН

 • 6517 просмотра

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ДТЭК обнародовал расписание отключений электроэнергии на 24 ноября для Киева и трех областей. Компания сообщила о группах и продолжительности отключений, обещая оперативно информировать об изменениях через телеграм-канал.

В ДТЭК обнародовали графики отключений света на 24 ноября в Киеве и трех областях - Киевской, Одесской и Днепропетровской, передает УНН.

В компании сообщили, какие группы и насколько будут отключать.

Кроме того, в ДТЭК отметили, что в случае изменений, будут оперативно информировать в телеграмм-канале. 

Завтра в Украине будет действовать одна очередь отключений света: когда ждать23 нояб. 2024, 16:30 • 14208 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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