В ДТЭК показали графики отключений на 24 ноября для Киева и трех областей

В ДТЭК обнародовали графики отключений света на 24 ноября в Киеве и трех областях - Киевской, Одесской и Днепропетровской, передает УНН.

В компании сообщили, какие группы и насколько будут отключать.

Кроме того, в ДТЭК отметили, что в случае изменений, будут оперативно информировать в телеграмм-канале.

Завтра в Украине будет действовать одна очередь отключений света: когда ждать