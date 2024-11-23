В ДТЭК показали графики отключений на 24 ноября для Киева и трех областей
Киев • УНН
ДТЭК обнародовал расписание отключений электроэнергии на 24 ноября для Киева и трех областей. Компания сообщила о группах и продолжительности отключений, обещая оперативно информировать об изменениях через телеграм-канал.
В ДТЭК обнародовали графики отключений света на 24 ноября в Киеве и трех областях - Киевской, Одесской и Днепропетровской, передает УНН.
В компании сообщили, какие группы и насколько будут отключать.
Кроме того, в ДТЭК отметили, что в случае изменений, будут оперативно информировать в телеграмм-канале.
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