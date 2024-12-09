В Донецкой области вводят экстренные отключения света
Киев • УНН
ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии в Донецкой области 9 декабря. В Украине также изменен объем ограничений электроснабжения, в девяти регионах действуют две очереди отключений.
В Донецкой области сегодня, 9 декабря, ввели экстренные отключения электроэнергии, сообщили в ДТЭК, передает УНН.
"По указанию Укрэнерго в Донецкой области применяются экстренные отключения света", - говорится в сообщении ДТЭК.
В компании сказали, что в случае изменений, будут оперативно информировать в их телеграм-канале.
Ранее
Сообщалось, что в Украине 9 декабря изменен объем применения ограничений электроснабжения в отдельных регионах. В Киеве и восьми областях одновременно применяются две очереди отключений, также запланирован импорт электроэнергии из пяти стран.