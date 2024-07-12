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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецкой области враг с дрона атаковал полицейское авто, погиб правоохранитель

В Донецкой области враг с дрона атаковал полицейское авто, погиб правоохранитель

Киев  •  УНН

12 июля 2024, 19:07  •  15443 просмотра

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Капитан полиции Дмитрий Петренко погиб в Донецкой области, когда российский беспилотник попал в его служебный автомобиль во время выполнения служебных обязанностей.

В Донецкой области в результате атаки врага по полицейскому автомобилю погиб правоохранитель Дмитрий Петренко. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выгивский, передает УНН.

По словам Выгивского, каждый день агрессор "охотится" на полицейских, которые являются крепким звеном Сил безопасности и обороны страны, помогают людям, спасают и защищают, к сожалению, часто ценой собственной жизни. Сегодня полицейская семья понесла невосполнимую потерю - при исполнении служебных обязанностей погиб еще один сотрудник.

"В результате попадания российского дрона в служебный автомобиль получил несовместимые с жизнью травмы полицейский офицер громады сектора взаимодействия с громадами отдела превенции Покровского районного управления, 38-летний капитан полиции Дмитрий Петренко, который как раз работал на своей территории. Службу Дмитрий начал еще в 2006 году. Преданный своему делу, добрый и искренний. Он помогал людям до последнего дня. У Дмитрия остались жена, дочь и сын, родители", - сообщил глава Нацполиции.

Выгивский выразил искренние соболезнования родным и близким.   

Смертоносные атаки рф в Донецкой области: по меньшей мере 4 человека погибли и 9 - ранены12 июля 2024, 15:30 • 14681 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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