Вчера, 6 июля россияне убили двух жителей Донецкой области. Общее количество жертв с начала полномасштабной войны составляет 2066 гражданских лиц. Об этом сообщил Председатель Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

Вчера, 6 июля российские силы убили двух жителей Донецкой области: в населенных пунктах Нью-Йорк и Украинск, в течение дня в регионе также были ранены еще восемь человек.

Общее количество убитых гражданских лиц составляет 2066, а раненых 5325.

Указанные данные об общем количестве жертв в Донецкой области не включают потери в Мариуполе и Волновахе.

Напомним,

Вчера сообщалось, что в Донецкой области российские войска обстреляли из "Смерчей" Украинск и ударили по Покровску.

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