В Донецкой области россияне обстреляли 7 населенных пунктов: 5 погибших, 11 раненых за сутки

В Донецкой области за минувшие сутки российские войска обстреляли 7 населенных пунктов, пятеро жителей погибли, 11 получили ранения, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

«Полиция зафиксировала 2 246 обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Попадания произошли в 7 населенных пунктах: городах Константиновка, Курахово, Северск, Торецк, поселках Петровка и Щербиновка, селе Яблоновка», - говорится в сообщении.

Как указано, повреждены 15 гражданских объектов - 13 жилых домов и два автомобиля.

По данным полиции:

- По Курахово оккупанты нанесли комбинированный удар из РСЗО «Ураган» и ствольной артиллерии - убили 4 гражданских лиц, еще 10 жителей получили ранения. Повреждены пять многоквартирных и 2 частных дома, два авто.

- Один человек погиб в Петровке в результате попадания авиабомбы «КАБ-250» с модулем УМПК.

- Есть раненый в Торецке.

- В Северске поврежден многоквартирный дом, а в Яблоновке - 5 частных домов.

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