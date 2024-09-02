На Донеччині росіяни обстріляли 7 населених пунктів: 5 загиблих, 11 поранених за добу
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 7 населених пунктів Донецької області. Зафіксовано 2246 обстрілів, пошкоджено 15 цивільних об'єктів, загинуло 5 мирних жителів, 11 отримали поранення.
У Донецькій області за минулу добу російські війська обстріляли 7 населених пунктів, п’ятеро жителів загинули, 11 отримали поранення, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
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"Поліція зафіксувала 2 246 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Влучання відбулись у 7 населених пунктах: містах Костянтинівка, Курахове, Сіверськ, Торецьк, селищах Петрівка та Щербинівка, селі Яблунівка", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, пошкоджено 15 цивільних об’єктів - 13 житлових будинків і два автомобілі.
За даними поліції:
• По Кураховому окупанти завдали комбінованого удару із РСЗВ "Ураган" та ствольної артилерії - вбили 4 цивільних осіб, ще 10 жителів зазнали поранень. Пошкоджено п’ять багатоквартирних і 2 приватних будинки, два авто.
• Одна людина загинула у Петрівці внаслідок влучання авіабомби "КАБ-250" з модулем УМПК.
• Є поранений у Торецьку.
• У Сіверську пошкоджено багатоквартирний будинок, а в Яблунівці - 5 приватних осель.
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