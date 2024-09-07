В Донецкой области россияне атаковали Константиновку: 3 погибших и 3 раненых
Киев • УНН
В результате артиллерийского обстрела Константиновки погибли трое мужчин, еще трое получили легкие ранения. Повреждены жилые и административные здания, коммерческие объекты и инфраструктура.
В Донецкой области российские войска из артиллерии ударили по Константиновке, погибли три человека, еще трое получили ранения, есть повреждения. За минувшие сутки враг 22 раза обстрелял населенные пункты региона, убив 3 человека и ранив еще 3. Об этом сообщил в Telegram в субботу глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, пишет УНН.
3 человека погибли и 3 ранены в результате обстрела Константиновки. Россияне обстреляли город из артиллерии, убили трех мужчин от 24 до 69 лет. Три человека получили легкие ранения, им оказана необходимая медицинская помощь
По его словам, повреждены многоэтажка, админздание, магазин, аптека, 6 автомобилей и 3 линии электропередачи.
Дополнение
Всего за минувшие сутки, по данным Филашкина, россияне 22 раза обстреляли населенные пункты в Донецкой области. За 6 сентября россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Торецке и 1 Райгородке, еще 3 человека в области за сутки получили ранения.
По информации полиции Донетчины, полиция зафиксировала 2 459 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору в области. Войска рф, как указано, вели огонь по 12 населенным пунктам: городам Горняк, Константиновка, Курахово, Лиман, Мирноград, Покровск, Селидово, Торецк, поселку Райгородок, селах Богоявленка, Измайловка, Ровно. Повреждены 39 гражданских объектов - 29 жилых домов, учебные заведения, критическая инфраструктура. В частности:
- Райгородок россияне обстреляли из РСЗО «Смерч» - убили человека, повредили 7 частных домов.
- По Торецку оккупанты ударили авиабомбой «КАБ 250» с модулем УМПК и артиллерией - погибли двое гражданских лиц, поврежден частный дом.
- Из дронов и артиллерии враг бил по Горняку - ранен мирный житель, разрушениям подверглись учебное заведение, многоквартирный и 8 частных домов.
- Курахово войска рф накрыли из РСЗО «Ураган» и артиллерии - есть раненый, повреждены многоквартирный и два частных дома.
- В результате артобстрела один человек получил ранения в Измайловке, поврежден дом.
- В Покровске повреждено учебное заведение и объект критической инфраструктуры.
- В Константиновке - три многоквартирных дома, критическую инфраструктуру.
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