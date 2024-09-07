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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецкой области россияне атаковали Константиновку: 3 погибших и 3 раненых

Киев  •  УНН

7 сентября 2024, 08:49  •  1352 просмотра

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В результате артиллерийского обстрела Константиновки погибли трое мужчин, еще трое получили легкие ранения. Повреждены жилые и административные здания, коммерческие объекты и инфраструктура.

В Донецкой области российские войска из артиллерии ударили по Константиновке, погибли три человека, еще трое получили ранения, есть повреждения. За минувшие сутки враг 22 раза обстрелял населенные пункты региона, убив 3 человека и ранив еще 3. Об этом сообщил в Telegram в субботу глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, пишет УНН.

3 человека погибли и 3 ранены в результате обстрела Константиновки. Россияне обстреляли город из артиллерии, убили трех мужчин от 24 до 69 лет. Три человека получили легкие ранения, им оказана необходимая медицинская помощь

- написал Филашкин.

По его словам, повреждены многоэтажка, админздание, магазин, аптека, 6 автомобилей и 3 линии электропередачи.

Дополнение

Всего за минувшие сутки, по данным Филашкина, россияне 22 раза обстреляли населенные пункты в Донецкой области. За 6 сентября россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Торецке и 1 Райгородке, еще 3 человека в области за сутки получили ранения.

По информации полиции Донетчины, полиция зафиксировала 2 459 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору в области. Войска рф, как указано, вели огонь по 12 населенным пунктам: городам Горняк, Константиновка, Курахово, Лиман, Мирноград, Покровск, Селидово, Торецк, поселку Райгородок, селах Богоявленка, Измайловка, Ровно. Повреждены 39 гражданских объектов - 29 жилых домов, учебные заведения, критическая инфраструктура. В частности:

  • Райгородок россияне обстреляли из РСЗО «Смерч» - убили человека, повредили 7 частных домов. 
  • По Торецку оккупанты ударили авиабомбой «КАБ 250» с модулем УМПК и артиллерией - погибли двое гражданских лиц, поврежден частный дом. 
  • Из дронов и артиллерии враг бил по Горняку - ранен мирный житель, разрушениям подверглись учебное заведение, многоквартирный и 8 частных домов. 
  • Курахово войска рф накрыли из РСЗО «Ураган» и артиллерии - есть раненый, повреждены многоквартирный и два частных дома. 
  • В результате артобстрела один человек получил ранения в Измайловке, поврежден дом. 
  • В Покровске повреждено учебное заведение и объект критической инфраструктуры.
  • В Константиновке - три многоквартирных дома, критическую инфраструктуру.

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