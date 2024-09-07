На Донеччині росіяни атакували Костянтинівку: 3 загиблих і 3 поранених
Київ • УНН
Внаслідок артилерійського обстрілу Костянтинівки загинули троє чоловіків, ще троє отримали легкі поранення. Пошкоджено житлові та адміністративні будівлі, комерційні об'єкти та інфраструктуру.
У Донецькій області російські війська з артилерії вдарили по Костянтинівці, загинули троє людей, ще троє отримали поранення, є пошкодження. За минулу добу ворог 22 рази обстріляв населені пункти регіону, вбивши 3 людей та поранивши ще 3. Про це повідомив у Telegram у суботу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
3 людини загинули і 3 поранені внаслідок обстрілу Костянтинівки. Росіяни обстріляли місто з артилерії, вбили трьох чоловіків від 24 до 69 років. Три людини отримали легкі поранення, їм надано необхідну медичну допомогу
З його слів, пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю, крамницю, аптеку, 6 автомобілів і 3 лінії електропередачі.
Доповнення
Загалом за минулу добу, за даними Філашкіна, росіяни 22 рази обстріляли населені пункти у Донецькій області. За 6 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Торецьку і 1 Райгородку, ще 3 людини в області за добу дістали поранення.
За інформацією поліції Донеччини, поліція зафіксувала 2 459 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору в області. Війська рф, як вказано, вели вогонь по 12 населених пунктах: містах Гірник, Костянтинівка, Курахове, Лиман, Мирноград, Покровськ, Селидове, Торецьк, селищу Райгородок, селах Богоявленка, Ізмайлівка, Рівне. Пошкоджено 39 цивільних об’єктів - 29 житлових будинків, заклади освіти, критичну інфраструктуру. Зокрема:
- Райгородок росіяни обстріляли з РСЗВ «Смерч» - вбили людину, пошкодили 7 приватних будинків.
- По Торецьку окупанти вдарили авіабомбою «КАБ 250» з модулем УМПК і артилерією – загинули двоє цивільних осіб, пошкоджено приватну оселю.
- З дронів та артилерії ворог бив по Гірнику – поранено мирного мешканця, руйнувань зазнали заклад освіти, багатоквартирний і 8 приватних будинків.
- Курахове війська рф накрили з РСЗВ «Ураган» і артилерії - є поранений, пошкоджено багатоквартирний і два приватних будинки.
- Внаслідок артобстрілу одна людина зазнала поранень в Ізмайлівці, пошкоджено домівку.
- У Покровську пошкоджено заклад освіти та об’єкт критичної інфраструктури.
- У Костянтинівці - три багатоквартирних будинки, критичну інфраструктуру.
Вогонь знищив понад 5 тисяч га: надзвичайники локалізували масштабну лісову пожежу на Донеччині та Харківщині06.09.24, 16:39 • 13864 перегляди