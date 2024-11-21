В Донецкой области полностью запретили образовательную деятельность оффлайн

На заседании Совета обороны, которое состоялось 21 ноября, было решено запретить проведение образовательного обучения в режиме офлайн.

Об этом сообщает председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Детали

На заседании ОВА Донецкой области приняли запрет на образовательную деятельность в офлайн-формате на территории области.

Решено запретить в Донецкой области осуществления образовательной деятельности и деятельности, которая имеет признаки образовательной, в формате оффлайн субъектами ее осуществления любой формы собственности

Дополнение

Также в ОВА сообщили, что 59 млн грн из областного бюджета должно быть направлено Силам обороны, которые защищают территорию Донецкой области от врага.

Подразделения военных используют эти средства для приобретения необходимых средств РЭБ, БПЛА и FPV-дронов.