В Донецкой области около полутора тысяч детей до сих пор остаются за 10 километров до фронта - ОВА
Киев • УНН
В Донецкой области в 10-километровой зоне от фронта остаются около 1500 детей. За неделю удалось эвакуировать 2,5 тысячи, сообщает начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
В Донецкой области в 10-километровой зоне от фронта остаются около полутора тысяч детей. За неделю удалось эвакуировать 2,5 тысячи. Об этом сообщает начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.
В 10-километровой зоне от фронта остается около полутора тысяч детей - меньше чем за неделю мы смогли эвакуировать 2,5 тысячи,
Детали
Он также отметил, что за пределами Донецкой области работают транзитные хабы, которые помогают эвакуированным комфортно перенести выезд из родного дома.
На Сумщине увеличится количество населенных пунктов, где будет объявлена обязательная эвакуация - Артюх14 августа 2024, 14:18 • 24081 просмотр