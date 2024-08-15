В Донецкой области около полутора тысяч детей до сих пор остаются за 10 километров до фронта - ОВА

В Донецкой области в 10-километровой зоне от фронта остаются около полутора тысяч детей. За неделю удалось эвакуировать 2,5 тысячи. Об этом сообщает начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.

В 10-километровой зоне от фронта остается около полутора тысяч детей - меньше чем за неделю мы смогли эвакуировать 2,5 тысячи, - говорится в сообщении.

Детали

Он также отметил, что за пределами Донецкой области работают транзитные хабы, которые помогают эвакуированным комфортно перенести выезд из родного дома.

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