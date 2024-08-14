На Сумщине увеличится количество населенных пунктов, где будет объявлена обязательная эвакуация - Артюх

Из 20-километровой зоны Сумщины уже эвакуированы 4300 человек, и эта цифра продолжает расти. Также будет усилен контроль на блокпостах и расширение перечня населенных пунктов, где будет объявлена обязательная эвакуация. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Фиксируем за последние дни увеличение применения средств поражения. В частности это КАБы, от 40 до 60 единиц прилетает на территорию наших общин ежедневно. Большие разрушения, погибшие среди гражданского населения и раненые", - говорит Артюх.

По его словам, на данный момент из 20-километровой зоны уже было эвакуировано 4300 человек и эта цифра увеличивается.

"Я думаю, что ближайшие дни мы поставим дополнительные блокпосты и будет отдельно рассматриваться каждый случай, если человек захочет попасть в 20-километровую зону. Сейчас будет расширен круг населенных пунктов, где будет объявлена обязательная эвакуация", - добавляет он.

Напомним

Российские войска нанесли более 2000 ударов по Сумской области этим летом, уже в целом эвакуировано более 20 тысяч человек из 183 населенных пунктов, и создание буферной зоны призвано защитить наши приграничные громады.