В Донецкой области от рук оккупантов погибли два человека, еще двое ранены

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"За 12 января стало известно о 2 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: в Благодатном и Авдеевке. Еще 2 человека в области получили ранения", — написал Кириленко.

По его словам, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

В самой горячей точке фронта Соледара в Донецкой области осталось 559 гражданских людей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.