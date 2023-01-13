В Донецкой области от рук оккупантов погибли два человека, еще двое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о жертвах в области. От рук оккупантов за минувшие сутки погиб один человек, передает УНН.
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"За 12 января стало известно о 2 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: в Благодатном и Авдеевке. Еще 2 человека в области получили ранения", — написал Кириленко.
По его словам, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
В самой горячей точке фронта Соледара в Донецкой области осталось 559 гражданских людей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.