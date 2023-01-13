В Донецькій області від рук окупантів загинуло дві людини, ще двоє поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про жертви в області. Від рук окупантів за минулу добу загинула одна людина, передає УНН.
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"За 12 січня стало відомо про 2 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: у Благодатному та Авдіївці. Ще 2 людини в області дістали поранення", — написав Кириленко.
За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
У найгарячішій точці фронту Соледарі, що у Донецькій області, залишилося 559 цивільних людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.