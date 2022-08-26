В Донецкой области продлили продолжительность комендантского часа

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"Подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа. С 1 сентября ограничение на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать в Донецкой области с 21:00 до 5:00", - сообщил Кириленко.

Председатель ОВА призвал граждан соблюдать установленные нормы, подчеркнув, что это вопрос личной и общественной безопасности.

Ранее

Как известно, 4 июля в Донецкой области комендантский час установили с 22:00 до 4:00.

Напомним

В пределах обязательной эвакуации с территории Донецкой области выехало уже около 10 тысяч человек.