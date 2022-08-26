В Донецькій області подовжили тривалість комендантської години
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. З 1 вересня у Донецькій області комендантська година триватиме з 21:00 до 5:00. Розпорядження підписав голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує УНН.
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"Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години. З 1 вересня обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме на Донеччині з 21:00 до 5:00", - повідомив Кириленко.
Голова ОВА закликав громадян дотримуватися встановлених норм, наголосивши, що це питання особистої та суспільної безпеки.
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Як відомо, 4 липня на Донеччині комендантську годину встановили з 22:00 до 4:00.
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У межах обов’язкової евакуації з території Донецької області виїхало вже близько 10 тисяч осіб.