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В Днепропетровской области оккупанты обстреляли нефтебазу

Киев • УНН

 • 147699 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Днепропетровской области российские оккупанты обстреляли нефтебазу, она уничтожена. Также захватчики попали в завод, возник пожар. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, передает УНН.

В Днепропетровской области оккупанты обстреляли нефтебазу

Цитата

"Ночь была тревожная и сложная. Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов. Нефтебаза с горючим уничтожена. На заводе спасатели до сих пор укрощают пламя. Там сильный пожар. Горит горючее. Количество пострадавших выясняем. Как только будет информация - сообщу. Рашисты нас не сломают. Все будет Украина!", - написал он.

Напомним 

В Рубежном погиб человек, еще 5 пострадали от обстрелов российских оккупантов.

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