У Рубіжному загинула людина, ще 5 постраждали від обстрілів російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Рубіжному п’ятеро постраждалих і одна загибла людина, в області зруйновано 11 будинків. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram, пише УНН.
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Артобстріли росіян завдали шкоди двом багатоповерхівкам та дев’ятьом приватним будинкам.
У старій частині Сєвєродонецька стялося займання гаражів, у Рубіжному – цистерни з азотною кислотою, попередньо – без наслідків.
У будинку в Попасній вигоріли одразу три поверхи.
Під час ворожого вогню загинув житель Рубіжного, ще п’ятеро місцевих мешканців отримали поранення. Сімох вдалося живими дістати з-під завалів. Рятувальники впоралися із сімома пожежами у житловому фонді Луганщини.
Нагадаємо
Російські окупанти готуються до наступальної операції на території Донецької та Луганської областей.