В Рубежном погиб человек, еще 5 пострадали от обстрелов российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Рубежном пятеро пострадавших и один погибший человек, в области разрушено 11 домов. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram, пишет УНН.
Детали
Артобстрелы россиян нанесли ущерб двум многоэтажкам и девяти частным домам.
В старой части Северодонецка произошло возгорание гаражей, в Рубежном-цистерны с азотной кислотой, предварительно - без последствий.
В доме в Попасной выгорели сразу три этажа.
Во время вражеского огня погиб житель Рубежного, еще пятеро местных жителей получили ранения. Семерых удалось живыми достать из-под завалов. Спасатели справились с семью пожарами в жилом фонде Луганщины.
Напомним
Российские оккупанты готовятся к наступательной операции на территории Донецкой и Луганской областей.