В Дніпропетровській області окупанти обстріляли нафтобазу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Дніпропетровській області російські окупанти обстріляли нафтобазу, вона знищена. Також загарбники влучили в завод, зайнялася пожежа. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"Ніч була тривожна і складна. Ворог атакував нашу область з повітря і влучив у нафтобазу та один з заводів. Нафтобазу з горючим знищено. На заводі рятувальники й досі приборкують полум’я. Там сильна пожежа. Горить пальне. Кількість постраждалих з’ясовуємо. Щойно буде інформація - повідомлю. Рашисти нас не зламають. Все буде Україна!", - написав він.
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У Рубіжному загинула людина, ще 5 постраждали від обстрілів російських окупантів.