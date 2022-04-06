В Дніпропетровській області окупанти обстріляли нафтобазу

Цитата

"Ніч була тривожна і складна. Ворог атакував нашу область з повітря і влучив у нафтобазу та один з заводів. Нафтобазу з горючим знищено. На заводі рятувальники й досі приборкують полум’я. Там сильна пожежа. Горить пальне. Кількість постраждалих з’ясовуємо. Щойно буде інформація - повідомлю. Рашисти нас не зламають. Все буде Україна!", - написав він.

Нагадаємо

У Рубіжному загинула людина, ще 5 постраждали від обстрілів російських окупантів.