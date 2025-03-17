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В Днепропетровской области в столкновении легковушки и грузовика погибли двое подростков, еще трое людей травмированы

Киев • УНН

 • 19863 просмотра

Вблизи села Авдотовка Криворожского района легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Погибли двое парней 18 лет, еще трое людей, ехавших в легковом автомобиле, получили телесные повреждения.

В Днепропетровской области в столкновении легковушки и грузовика погибли двое подростков, еще трое людей травмированы

Возле села Авдотовка Криворожского района Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли два человека. Также известно о трех пострадавших, сообщает УНН со ссылкой на отдел по связям с общественностью Криворожского районного управления полиции.

Детали

"Сообщение в полицию поступило 16 марта. Легковой автомобиль допустил столкновение с грузовым автомобилем. Двое ребят в возрасте 18 лет погибли и еще трое получили телесные повреждения", - говорится в сообщении правоохранителей.

"Легковой автомобиль, в котором погибли, - Dacia Logan, и грузовой автомобиль DAF", - отметили в полиции.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Следственные действия продолжаются.

Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

В "СВОИ. Кривой Рог" сообщили, что в Dacia Logan были криворожские бойцы ММА. Они возвращались с Открытого чемпионата области по смешанным единоборствам, который проходил в Днепре.

Дополнение

Один человек погиб и 16 человек травмированы, в том числе 4 детей, в результате столкновения автобуса и грузовика во Львовской области, открыто уголовное производство.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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