На Дніпропетровщині у зіткненні легковика та вантажівки загинули двоє підлітків, ще троє людей травмовані

Біля села Авдотівка Криворізького району Дніпропетровської області сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої внаслідок зіткнення легкового автомобіля і вантажівки загинули дві людини. Також відомо про трьох постраждалих, повідомляє УНН з посиланням на відділ по зв’язках з громадськістю Криворізького районного управління поліції.

Деталі

"Повідомлення до поліції надійшло 16 березня. Легковий автомобіль допустив зіткнення з вантажним автомобілем. Двоє хлопців віком 18 років загинули та ще троє отримали тілесні ушкодження", - говориться у повідомленні правоохоронців.

"Легковий автомобіль, у якому загинули, - Dacia Logan, і вантажний автомобіль DAF", - зазначили в поліції.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини ДТП. Слідчі дії тривають.

Наразі за цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального Кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

У "СВОЇ. Кривий Ріг" повідомили, що у Dacia Logan були криворізькі бійці ММА. Вони поверталися з Відкритого чемпіонату області зі змішаних єдиноборств, що проходив у Дніпрі.



Доповнення

Одна людина загинула та 16 осіб травмовано, у тому числі 4 дітей, внаслідок зіткнення автобуса й вантажівки у Львівській області, відкрито кримінальне провадження.