В Днепропетровской области силы ПВО сбили разведывательный БпЛА. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

«В области снова работали защитники неба. И снова - на отлично! В регионе сбили еще один разведывательный БпЛА», - сообщил Лысак.

Ранее

Как сообщал УНН, в Днепре раздались звуки взрывов.

В Воздушных силах сообщили о работе ПВО на Днепропетровщине по разведывательному БпЛА.