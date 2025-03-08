В Днепропетровской области произошел конфликт с участием военнослужащего: что известно
Киев • УНН
В Вольногорске полиция составила протокол на уличного торговца, что вызвало конфликт. К ситуации подключился военнослужащий, в результате чего обоих мужчин привлекли к административной ответственности.
В Вильногорске, что на Днепропетровщине, произошел конфликт с полицейскими с участием гражданского и военного, передает УНН со ссылкой на полицию Днепропетровской области.
Детали
Во время мониторинга социальных сетей в одной из групп в Facebook было обнаружено видео, на котором происходит конфликт с полицейскими с участием гражданского и военного.
Установлено, что событие произошло 8 марта в городе Вольногорске.
Полицейские ... во время патрулирования города увидели на улице мужчину, который осуществлял торговлю в неустановленном месте. Во время составления административного протокола 44-летний нарушитель начал конфликт с полицейскими. В это время рядом проходил военный, который, не разобравшись в ситуации, стал мешать полицейским в выполнении служебных обязанностей
Гражданский мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 160, 185 КУпАП, в отношении военнослужащего составлены административные материалы по ст. 173, 185 КУпАП.