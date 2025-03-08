На Дніпропетровщині стався конфлікт за участі військового: що відомо

У Вільногірську, що на Дніпропетровщині, стався конфлікт з поліцейськими за участі цивільного та військового, передає УНН із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

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Під час моніторингу соціальних мереж в одній із груп у Facebook було виявлено відео, на якому відбувається конфлікт з поліцейськими за участі цивільного та військового.

Встановлено, що подія сталася 8 березня у місті Вільногірську.

Поліцейські ... під час патрулювання міста побачили на вулиці чоловіка, який здійснював торгівлю у невстановленому місті. Під час складання адміністративного протоколу 44-річний порушник розпочав конфлікт із поліцейськими. У цей час поруч проходив військовий, який не розібравшись у ситуації, став перешкоджати поліцейським у виконанні службових обов’язків - йдеться у повідомленні.

Цивільного чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 160, 185 КУпАП, відносно військовослужбовця складено адміністративні матеріали за ст. 173, 185 КУпАП.