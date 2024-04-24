В Днепре мать пыталась продать двухлетнего сына за миллион гривен

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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dneprДнепр
Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  9858 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  103038 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  102091 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  103406 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  102382 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  100996 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  136695 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157477 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154072 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153988 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

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В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сольского с должности министра агрополитики

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Шольц повторил отказ поставки Taurus, но настаивает на увеличении Европой помощи Украине после шага США

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Кулеба: путин пойдет на переговоры тогда, когда военная позиция рф будет "близка к краху"

Кулеба: путин пойдет на переговоры тогда, когда военная позиция рф будет "близка к краху"

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Украина создаст единую систему помощи раненым на основе стандартов НАТО и боевого опыта

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Парламент принял законопроект, который упростит рассмотрение петиций и обращений граждан

Парламент принял законопроект, который упростит рассмотрение петиций и обращений граждан

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Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью

Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью

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Боролся с течением Днестра, направляясь в Молдову на матрасе: нарушителя спасли пограничники

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Харьков ночью враг атаковал КАБами, по области бил ракетами - ОВА

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Растаможка авто в "Дії": Рада планирует сделать первый шаг

Растаможка авто в "Дії": Рада планирует сделать первый шаг

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В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, АЗС и газопроводы, есть погибший и 5 раненых - ОВА

В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, АЗС и газопроводы, есть погибший и 5 раненых - ОВА

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Борьба с "черным зерном": Рада планирует определиться с законопроектом

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Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  188401 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  229444 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  492792 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  409909 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  455586 просмотра

В Днепре мать пыталась продать двухлетнего сына за миллион гривен

В Днепре женщина пыталась продать своего 2-летнего сына за миллион гривен, потому что он якобы вмешивался в ее личную жизнь, но ее задержали во время передачи ребенка.

Криминал и ЧП •   •  1686 просмотра
В Днепре мать пыталась продать двухлетнего сына за миллион гривен

Папа призвал молиться за охваченную войной Украину и мир на Ближнем Востоке

Папа Франциск призвал паломников молиться за мир в охваченной войной Украине и на Ближнем Востоке, выражая сожаление по поводу гибели молодых солдат и страданий, вызванных конфликтами.

Общество •   •  2400 просмотра
Папа призвал молиться за охваченную войной Украину и мир на Ближнем Востоке

В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сольского с должности министра агрополитики

В Верховной Раде зарегистрировано постановление об увольнении Николая Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины после того, как его заподозрили в завладении государственной землей стоимостью 291 млн грн и попытке завладеть еще одной землей стоимостью 190 млн грн.

политика •   •  3266 просмотра
В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сольского с должности министра агрополитики

Шольц повторил отказ поставки Taurus, но настаивает на увеличении Европой помощи Украине после шага США

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа должна продолжать увеличивать помощь Украине даже после одобрения большого пакета помощи от США, но он оставил в силе свой отказ отправить в Украину крылатые ракеты большой дальности "Таурус".

Война •   •  3948 просмотра
Шольц повторил отказ поставки Taurus, но настаивает на увеличении Европой помощи Украине после шага США

Кулеба: путин пойдет на переговоры тогда, когда военная позиция рф будет "близка к краху"

Украина должна достичь военного успеха и создать коалицию в поддержку мирной формулы Зеленского, чтобы вынудить путина к серьезным переговорам.

Война •   •  3867 просмотра
Кулеба: путин пойдет на переговоры тогда, когда военная позиция рф будет "близка к краху"

Украина создаст единую систему помощи раненым на основе стандартов НАТО и боевого опыта

Украина планирует создать единую систему помощи раненым на основе стандартов НАТО, модернизировать тактическую медицину, обновить подготовку и учесть боевой опыт украинских медиков с 2014 года.

Война •   •  3440 просмотра
Украина создаст единую систему помощи раненым на основе стандартов НАТО и боевого опыта

Парламент принял законопроект, который упростит рассмотрение петиций и обращений граждан

Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный проект Закона "Об обращениях граждан", направленный на усовершенствование законодательства об обращениях граждан и приведение его в соответствие с Законом "Об административной процедуре".

политика •   •  3244 просмотра
Парламент принял законопроект, который упростит рассмотрение петиций и обращений граждан

Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью

Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью.

Война •   •  4243 просмотра
Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью

Боролся с течением Днестра, направляясь в Молдову на матрасе: нарушителя спасли пограничники

Украинец пытался нелегально попасть в Молдову, переплыв на надувном матрасе через Днестр, но был спасен пограничниками.

Криминал и ЧП •   •  3627 просмотра
Боролся с течением Днестра, направляясь в Молдову на матрасе: нарушителя спасли пограничники

Оккупанты ударили ракетой по пригороду Сум: на месте работают все необходимые службы

российская армия нанесла ракетный удар по пригороду Сум, все необходимые службы работают на месте происшествия для оценки последствий.

Война •   •  5280 просмотра
Оккупанты ударили ракетой по пригороду Сум: на месте работают все необходимые службы