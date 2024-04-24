В Днепре мать пыталась продать двухлетнего сына за миллион гривен

В Днепре женщина пыталась продать собственного ребенка за миллион гривен. Женщину задержали и объявили ей подозрение. О дальнейшей судьбе ее двухлетнего сына пока неизвестно. Случай обнародовала пресс-служба Офиса Генерального Прокурора, передает УНН.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении жительнице г. Днепра по факту торговли людьми, совершенной в отношении малолетнего (ч. 3 ст. 149 УК Украины). - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

По данным следствия, женщина решила продать своего 2-летнего сына, потому что он якобы мешал ей устраивать личную жизнь.

Решила продать своего 2-летнего сына, который якобы мешал ей устраивать личную жизнь. Она не желала воспитывать и заботиться о ребенке" - сообщили в прокуратуре.

Горе-мать подыскала женщину и предложила ей передать сына за один миллион гривен. Однако, во время передачи ребенка, подозреваемую задержали.

Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Пытался переправить ребенка в страну ЕС и продать за 25 тысяч долларов - мужчина задержан

Продолжается комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств преступления и причастных лиц. Досудебное следствие продолжается.