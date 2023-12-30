В Днепре 30 декабря - День траура по погибшим в результате ракетных ударов

Субботу, 30 декабря, в Днепре объявили Днем траура по погибшим в результате ракетных атак по городу 29 декабря. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Российские оккупанты убили 6 мирных жителей. Светлая память погибшим. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких говорится в сообщении.

По сообщению, перед горсоветом, а также на зданиях коммунальных предприятий, учреждений, заведений приспустят государственные флаги.

Предпринимателям и учреждениям рекомендуют присоединиться к чествованию памяти погибших и вывесить государственные флаги с черными лентами.

Дополнение

Утром 29 декабря Армия РФ атаковала Днепр ракетами. В частности, попали в торговый центр и родильный дом. В результате атаки погибли шесть человек, 30 - получили травмы.

Днепропетровщина: из-за атак рф шесть человек погибли, еще 38 ранены