В Днепре 30 декабря - День траура по погибшим в результате ракетных ударов
Днепр объявил 30 декабря Днем траура по шести погибшим в результате ракетных обстрелов; государственные флаги приспущены.
Херсон обстреляли 108 раз, 5 раненых
Российские войска 108 раз обстреляли Херсонскую область, попав в гражданские объекты и ранив пять человек.
Силы ПВО ночью уничтожили 5 из 10 "шахедов" - Генштаб
Украинская противовоздушная оборона сбила 5 из 10 российских беспилотников "шахед", которые использовались во время ночной атаки.
На фронте за сутки произошло 56 боевых столкновений - Генштаб
Украинские войска отразили 56 вражеских обстрелов, нанеся 150 ракетных ударов и 84 обстрела из РСЗО на разных участках фронта.
43 российских военнослужащих отказались выполнять приказы, их отправили в рф под конвоем
43 российских солдат 150-й дивизии, которые отказались воевать, были вывезены из Луганска обратно в Россию.
Еще плюс 750 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 358 270 человек личного состава и 5 969 танков.
Украинская авиация нанесла 13 авиаударов по врагу за сутки - Генштаб
Украинские войска нанесли 13 авиационных ударов по позициям и объектам противника, в том числе по местам сосредоточения живой силы и вооружения, а также по зенитным комплексам.
Bloomberg: Илон Маск заработал в 2023 году $95,4 млрд
Владелец SpaceX и Tesla продолжает возглавлять список 500 самых богатых людей мира.
В США со льдин спасены 122 рыбака
122 рыбака были спасены с льдины на озере Супериор, штат Миннесота, никто не пострадал после того, как лед оторвался от берега.
В России заявили об атаке 32 беспилотников
Министерство обороны России сообщило о сбитии 32 беспилотников над четырьмя регионами после взрывов и жертв в Белгороде.