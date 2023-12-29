Днепропетровщина: из-за атак рф шесть человек погибли, еще 38 ранены

Шесть мирных жителей Днепропетровщины погибли и еще 38 были травмированы из-за вооруженной агрессии московитов в течение суток. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

За день оккупанты убили 6 мирных людей. По области - 38 пострадавших! Соболезнования тем, кто потерял самых дорогих. Выздоровления всем, кто получил травмы. Враг же заслуживает исключительно ада. - написал Лысак.

Детали

По уточнению от ГСЧС среди травмированных по меньшей мере один ребенок.

Глава власти в области Сергей Лысак рассказал, что пока Днепр и Новомосковск ликвидировали последствия ракетных атак, Никопольщина страдала от артиллерийских обстрелов врага. Всего в регионе зафиксировали 5 таких вражеских атак.

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Кроме того, в четверг россияне направляли на районный центр, Мировскую и Марганецкую громады - дроны-камикадзе.

Из-за этих атак в Никополе пострадали трое мужчин.

Одному - 49, и он госпитализирован. Двум - по 29. Их состояние удовлетворительное, поэтому будут лечиться дома. - уточнил Лысак.

Из-за этих атак на Никопольщине убытки понесли два фермерских хозяйства. Там побиты складские помещения и машины. Задело и предприятия - коммунальное и промышленное.

Кроме того, 11 частных и один двухэтажный дом частных и один двухэтажный дом, общежитие и 6 хозяйственных построек. А еще линии электропередач и солнечные панели.

В Новомосковске в результате попадания вражеских снарядов изуродованы 42 дома и образовательное учреждение.

А в Днепре зафиксированы попадания в торговый центр, роддом, жилой сектор и здания гражданской инфраструктуры.

Напомним,

Ранее УНН писал со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака о том, что количество жертв утренней вражеской ракетной атаки только в Днепре достигало до шести погибших и 28 пострадавших. Сообщалось, что среди травмированных 1,5-летний ребенок.