В Деснянском районе Киева загорелся пожар из-за падения обломков дрона
Киев • УНН
В Деснянском районе Киева загорелась беседка в коттеджном городке из-за падения обломков дрона. Спасатели работают над ликвидацией пожара, информация о пострадавших отсутствует.
В Деснянском районе Киева горит беседка в коттеджном городке. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
В Деснянском районе столицы по сообщениям жителей упали обломки дрона. На место происшествия выехали экстренные службы. Выявлено, что в коттеджном городке загорелась беседка из-за падения обломков. Спасатели работают над ликвидацией пожара. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.
Напомним
Ранее Воздушные Силы информировали о движении вражеских ударных беспилотников в направлении столицы Украины. В Киеве тогда были зафиксированы взрывы.
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