В Деснянском районе Киева загорелся пожар из-за падения обломков дрона

В Деснянском районе Киева горит беседка в коттеджном городке. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

В Деснянском районе столицы по сообщениям жителей упали обломки дрона. На место происшествия выехали экстренные службы. Выявлено, что в коттеджном городке загорелась беседка из-за падения обломков. Спасатели работают над ликвидацией пожара. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

Напомним

Ранее Воздушные Силы информировали о движении вражеских ударных беспилотников в направлении столицы Украины. В Киеве тогда были зафиксированы взрывы.

Ворожі ударні БпЛА рухаються в бік Києва