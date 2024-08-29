У Деснянському районі Києва зайнялася пожежа через падіння уламків дрона
Київ • УНН
У Деснянському районі Києва загорілася альтанка в котеджному містечку через падіння уламків дрона. Рятувальники працюють над ліквідацією пожежі, інформація про постраждалих відсутня.
У Деснянському районі Києва горить альтанка в котеджному містечку. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
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У Деснянському районі столиці за повідомленнями мешканців впали уламки дрона. На місце події виїхали екстрені служби. Виявлено, що в котеджному містечку загорілася альтанка через падіння уламків. Рятувальники працюють над ліквідацією пожежі. Інформація про постраждалих наразі відсутня.
Нагадаємо
Раніше Повітряні Сили інформували про рух ворожих ударних безпілотників у напрямку столиці України. У Києві тоді були зафіксовані вибухи.
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