В Черном море находится до 8 российских кораблей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Черном море на боевом дежурстве находится до 8 российских кораблей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Военно-Морские Силы ВС Украины.
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«В Черном море на боевом дежурстве находятся до 8 вражеских кораблей. В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 кораблей», - говорится в сообщении.
Сообщается, что в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр" общий залп – 72 ракеты.
Кроме того, сообщается, что за сутки, в интересах россии проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
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- к Азовскому морю – 8 судов, из них 1 судно двигалось из пролива Босфор;
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- к Черному морю – 6 судов, из них 2 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор;
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«рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря», – отмечается в сообщении.
Дополнение
Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 15 декабря в Черном море на боевом дежурстве был ракетоноситель, снаряженный 8 ракетами типа "Калибр".