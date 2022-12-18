В Чорному морі перебуває до 8 російських кораблів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. В Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває до 8 російських кораблів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Військово-Морські Сили ЗС України.
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«В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 8 ворожих кораблів. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп – 72 ракети.
Окрім того, повідомляється, що за добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
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- до Азовського моря – 8 суден, з них 1 судно рухалось з протоки Босфор;
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- до Чорного моря – 6 суден, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
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«рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що станом на ранок 15 грудня у Чорному морі на бойовому чергуванні був ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу "Калібр".