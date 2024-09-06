В Черном море находится один вражеский корабль с ракетами «Калибр» общим залпом до 4 ракет. Об этом сообщают ВМС ВСУ в оперативной информации по состоянию на 6:00 06.09.2024 в Фейсбуке, передает УНН.

Детали

«В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют», - говорится в сообщении.

В Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 8 ракет, добавляют ВМС.

Также сообщается, что за сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 2 судна, из них 2 продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 3 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

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