У Чорному морі перебуває один ворожий корабель з ракетами "Калібр"
Київ • УНН
ВМС ЗСУ повідомляють про наявність одного ворожого корабля з ракетами "Калібр" у Чорному морі. У Середземному морі знаходяться два ворожі кораблі, один з яких також несе ракети "Калібр".
У Чорному морі перебуває один ворожий корабель з ракетами "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. Про це повідомляють ВМС ЗСУ в оперативній інформації станом на 6:00 06.09.2024 у Фейсбуці, передає УНН.
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"В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні", - йдеться у дописі.
У Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, додають ВМС.
Також повідомляється, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 2 судна, з них 2 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
У Чорному морі зафіксовано ворожий ракетоносій05.09.24, 07:29 • 25629 переглядiв