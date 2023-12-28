В Черном море на вражеской мине подорвалось гражданское судно под флагом Панамы - Силы обороны Юга

В Черном море подорвалось на вражеской морской мине гражданское судно под флагом Панамы, было обнаружено двух моряков, которые получили ранения, сообщили в четверг Силы обороны юга Украины в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В Черном море произошел подрыв на вражеской морской мине гражданского судна под флагом Панамы. Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов. Судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели", - сообщили в Силах обороны юга Украины.

Как сообщается, катера Морской охраны и поисково-спасательной службы немедленно оказали помощь экипажу, доставили медиков на борт.

"При осмотре судна и опросе капитана было обнаружено двух моряков, которые получили ранения. Одному оказана помощь на месте, второго раненого для дообследования в сопровождении медиков доставили в ближайшую больницу. Его состояние удовлетворительное", - указали в Силах обороны юга Украины.

К судну, как отмечается, направлены буксиры для снятия с мели и доставки в порт.

"Силы обороны продолжают обеспечение безопасности гражданского судоходства в условиях плотного заминирования моря врагом. Штормовая погода часто усиливает минную опасность. Именно поэтому вопрос разминирования моря при поддержке международного партнерства остается актуальным", - отметили в Силах обороны юга Украины.

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