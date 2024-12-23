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"В Черном море мазут и путин ничего не делает": Зеленский отреагировал на аварию нефтяных танкеров рф в Керченском проливе

"В Черном море мазут и путин ничего не делает": Зеленский отреагировал на аварию нефтяных танкеров рф в Керченском проливе

Киев  •  УНН

 • 2694 просмотра

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Президент Украины прокомментировал экологическую катастрофу из-за аварии российских танкеров в Черном море. Зеленский обвинил рф в использовании 50-летних судов и бездействии по решению проблемы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин ничего не делает, чтобы предотвратить катастрофу в Керченском проливе из-за аварии нефтяных танкеров рф. Об этом он заявил в вечернем обращении, пишет УНН.

Сейчас все видят последствия катастрофы в Черном море - "мазут, который загрязняет побережье. Россия использует чрезвычайно старые сосуды - по 50 лет, - использует все что угодно, чтобы только заработать деньги,

- заявил Зеленский.

По его словам, это полномасштабная угроза - и с точки зрения финансирования войны, и с точки зрения вреда для природы. Зеленский отметил, что ни одно море мира "не заслуживает всего этого вреда от российского присутствия". 

Сейчас в Черном море мазут - это проблема самих людей, и путин ничего не делает, его сейчас интересуют только его старые "арешники" и прочее безумие. Надо сделать все возможное, чтобы Россию как можно быстрее принудить к реальному миру и к ответственности за все содеянное. Я благодарю всех, кто нам в этом помогает,

- подчеркнул президент.

Напомним

Два российских танкера "Волгонефть" потерпели крушение у Керченского пролива, вызвав значительную утечку мазута. По оценкам экологов, последствия для морской экосистемы могут быть катастрофическими и длиться десятилетиями.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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