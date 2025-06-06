В Чернигове завершили спасательные работы, количество жертв возросло до двух

В Чернигове завершены аварийно-спасательные работы после российского удара. Из-под завалов достали двух погибших, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Чернигов: аварийно-спасательные работы завершены, из-под завалов деблокировали тела двух погибших - говорится в сообщении.

В ГСЧС также напомнили, что в результате вражеских попаданий были повреждены многоквартирные дома и объекты инфраструктуры, пострадали три человека.

Напомним, что в результате вражеских попаданий в городе также повреждены жилые многоквартирные дома, детский сад, объекты инфраструктуры. Всего пострадали три человека - сообщили в ГСЧС.

Также сообщается, что на месте проведения работ привлекались подразделения ГСЧС.

Напоминаем

В Чернигове спасатели деблокировали из-под завалов тело.

"... спасатели деблокировали из-под завалов тело на территории промышленного предприятия", - говорится в сообщении.