В Чернигове завершили спасательные работы, количество жертв возросло до двух
Киев • УНН
В Чернигове завершили аварийно-спасательные работы после российского удара. Из-под завалов достали тела двух погибших, повреждены дома и инфраструктура, пострадали трое.
В Чернигове завершены аварийно-спасательные работы после российского удара. Из-под завалов достали двух погибших, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
Чернигов: аварийно-спасательные работы завершены, из-под завалов деблокировали тела двух погибших
В ГСЧС также напомнили, что в результате вражеских попаданий были повреждены многоквартирные дома и объекты инфраструктуры, пострадали три человека.
Напомним, что в результате вражеских попаданий в городе также повреждены жилые многоквартирные дома, детский сад, объекты инфраструктуры. Всего пострадали три человека
Также сообщается, что на месте проведения работ привлекались подразделения ГСЧС.
Напоминаем
В Чернигове спасатели деблокировали из-под завалов тело.
"... спасатели деблокировали из-под завалов тело на территории промышленного предприятия", - говорится в сообщении.